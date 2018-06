Le gilet réfrigérant pour une fraîcheur constante

Pour faire face à la chaleur, on vous propose le gilet réfrigérant. Conçu à la base pour aider les sportifs pendant les JO de 2008 à Pékin, la marque a élargi sa production. Le principe est simple, il suffit de clipser les huit poches glacées à l'intérieur du gilet. Ça permet de rester au frais pendant quatre heures. Il y a également le petit ventilateur de poche. À brancher sur votre portable, il pompe votre batterie, mais fonctionne très bien et ne coûte que quatre euros. À découvrir également en images, le ventilateur deux en un. C'est le plus cher du marché, mais il permet aussi de purifier l'air.



Ce samedi 30 juin 2018, Coralie Dioum, dans sa chronique "Ça vous tente ?", nous a sélectionné des objets insolites pour faire face à la chaleur. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 30/06/2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.