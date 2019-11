Le JT des infox : des OVNI ont-ils été vus dans le ciel français ?

Lundi dernier, à 17h50, plusieurs internautes ont simultanément observé un étrange point lumineux se déplacer dans le ciel. Le phénomène a très vite attisé la curiosité et des vidéos ont été partagées sur les réseaux sociaux avec le mot-clé "OVNI" sur les légendes. Le Groupe d'Etude et d'Information sur les Phénomènes Aérospatiaux Non identifiés du CNES, quant à lui, a reçu une trentaine d'alertes du nord au sud du pays. Que l'on ne s'inquiète pas, les extraterrestres n'ont pas envahi le ciel français. Il s'agit en réalité du lancement en orbite d'une flotte de 60 satellites, effectué par Space X. L'objectif étant de renforcer l'accès à internet partout dans le monde. A découvrir également : la bataille des nids de poules à Paris et le clip de campagne de Donald Trump.



