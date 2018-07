Le "Kiki challenge", un défi dangereux qui fait le buzz

Shiggy, un humoriste américain, a popularisé la chanson "In my feelings" de Drake en faisant une danse assez technique et en invitant les internautes à le copier. Mais ces derniers ne se sont pas contentés de refaire ses mouvements. Ils ont carrément détourné le challenge en dansant à côté d'une voiture en marche, la portière ouverte. Bien que la vitesse soit relativement faible, cela n'en reste pas moins dangereux. Sur certaines vidéos, les conducteurs descendent même de leur véhicule pour rendre la chose la plus impressionnante possible. Dans certains pays, les autorités ont pris des mesures pour éviter des accidents routiers. En Abou Dhabi, trois stars des réseaux sociaux ont été arrêtés pour avoir relevé le défi. À découvrir en images également, la solidarité des baigneurs sur une plage de Caroline du Nord, qui ont fait une chaîne humaine pour tenter de sauver des nageurs pris dans un courant, ainsi que Sombra, un chien renifleur dont la tête est mise à prix par les cartels de drogue en Colombie.



Ce samedi 28 juillet 2018, Aurélia Frescaline