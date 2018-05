Le Lego n'est plus un simple jouet !

Le Lego dépasse désormais le cadre du simple jouet. Le YouTubeur canadien The Brick Wall a conçu une machine en Lego capable de préparer des œufs, au plat ou brouillés, et du bacon de manière autonome. Sa vidéo a affiché 400 000 vues en quelques jours et il n'en est pas à son coup d'essai. Passionné de robots en Lego, il a déjà fabriqué un robot burger, un autre pour ramasser des balles de golf, un qui jardine et encore un pour le déneigement. Par ailleurs, une exposition à l'espace Chapiteau du Parc de la Villette, à Paris, propose 120 sculptures de super-héros DC Comics intégralement en Lego jusqu'au 19 août.



Ce vendredi 11 mai 2018, Benjamin Cruard, dans sa chronique "La surprise", nous présente des inventions en Lego. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 11/05/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.