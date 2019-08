Le "Make our planet great again", un menu spécial G7

L'on s'en souvient, moins d'un mois après son élection, Emmanuel Macron avait prononcé un discours porté sur l'environnement. Une phrase de ce discours, destinée à tacler son homologue américain, est devenue célèbre : "Make our planet great again". Deux ans après, à l'occasion du G7 à Biarritz, cette fameuse expression a inspiré un chef cuisinier. Dans son menu "Make our planet great again", il propose entre autres une "salade d'algue verte au glyphosate", du "thon rouge de Fukushima en sashimi" et un "Paris-Dakar (le Paris-Brest après réchauffement climatique)". Une manière humoristique d'interpeller les chefs d'Etat afin de les mettre face à leurs responsabilités.



Ce dimanche 25 août 2019, Christopher Quarez dans sa chronique "Les insolites du web", nous parle d'un menu ironique destiné aux participants au sommet du G7. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 25/08/2019 présentée par Magali Barthes sur LCI.