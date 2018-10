Le "manspreading" : un sujet qui divise

Vous avez sans doute déjà entendu parler du "manspreading". De nombreuses villes comme New York, Tokyo, Séoul et l'Espagne mènent activement des campagnes contre cette "habitude" masculine. En Russie, une étudiante a même aspergé, avec un mélange d'eau de javel, des hommes dans le métro de Saint-Pétersbourg. Une vidéo qui a beaucoup tourné, mais qui a été effacée par YouTube pour "non-respect des règles concernant le harcèlement et la cyberintimidation". Parmi les images à ne pas manquer, Kanye West serait-il déjà en campagne ? Une bonne action et une provocation de l'artiste sont à découvrir en images, de même qu'un jeune Irlandais qui a tenté de rattraper son avion en courant sur le tarmac de l'aéroport.



Ce dimanche 30 septembre 2018, Christopher Quarez, dans sa chronique "Les insolites de Quarez", nous montre les trois images à ne pas manquer. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 30/09/2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.