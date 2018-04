Le Manta, un bateau mangeur de plastique

Alors qu'un continent en plastique, qui fait six fois la superficie de la France, continue de se former dans le Pacifique, le navigateur Yvan Bourgnon nous présente son projet révolutionnaire. Il s'agit d'un catamaran aussi large qu'un terrain de foot et qui fait onze mètres de plus que l'Arc de Triomphe, destiné à nettoyer les océans. En effet, il est capable d'avaler et de compresser jusqu'à 600 m3 de plastiques, soit 250 tonnes de déchets en tout genre. Quelles sont ses fonctionnalités ? Où en est le projet actuellement ?



