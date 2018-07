Le milk-shake le plus cher au monde

Le chef d'un restaurant à New York a imaginé un milk-shake très spécial pour ses clients. La boisson est avant tout servie dans un grand verre incrusté de 3 000 cristaux Swarovski. Les ingrédients sont inhabituels : lait de vache de Jersey, crème glacée à la vanille de Tahiti, crème caillée de Devonshire, graines de vanille de Madagascar, or 23 carats, lait de vache nourrit à l'herbe, caramel au lait de singe et cerises Luxardo gourmet cultivées en Italie. Son prix s'élève à 100 dollars, soit à peu près 90 euros.



