Le nouveau buzz du député Son-Forget !

Le député Joachim Son-Forget fait de nouveau parler de lui. Après avoir créé la polémique en insultant les internautes qui critiquaient ses photos et vidéos, il a quitté le parti LaREM. Il vient de sortir un titre intitulé "En couleurs" en featuring avec Doc Gynéco, pour rendre hommage et soutenir les gilets jaunes. Sa chanson est en vente sur les plateformes musicales. Pour Joachim Son-Forget, qui est aussi sérieux dans son rôle d'élu, "déconner" est un moyen d'attirer les jeunes qui ne s'intéressent plus à la politique.



