Le plus beau job du monde

Si on vous proposait un CDI pour faire le tour du monde en voilier, que répondriez-vous ? Alyzée Joy Montana, elle, a dit "oui" sans hésiter. Une start-up spécialisée dans la mise en relation des skippers locaux avec des voyageurs lui a donné comme mission de tester des croisières proposées par l'agence. En échange, la jeune femme devra publier des contenus vidéos sur les réseaux sociaux. En trois mois, elle a fait la mer des Caraïbes, Cuba, la Norvège,... et d'autres destinations l'attendent encore. Pour ceux qui voudrait s'y essayer, les offres sont malheureusement déjà closes pour cette période. Toutefois, si cela vous tente, on recherche un gardien de phoques au Pays de Galles actuellement.



