Le squelette d'un T-Rex vendu 31,8 millions de dollars, un record pour un dinosaure

Il a explosé le record pour une vente aux enchères d'un dinosaure. Un spécimen de T-Rex parmi les plus complets au monde a été vendu mardi 31,8 millions de dollars lors d'une vente organisée par la maison Christie's à New York. Le grand prédateur n'a fait qu'une bouchée de l'estimation initiale proposée par Christie's, soit entre 6 et 8 millions de dollars, démontrant une nouvelle fois, s'il en était besoin, le pouvoir d'attraction que possède le T-Rex.

Les neuf millions de dollars ont été atteints en moins de deux minutes, mais il en aura fallu près de 14 au total pour départager les trois collectionneurs encore en piste, avec un dernier coup de marteau à 27,5 millions de dollars, auxquels ont été ajoutés frais et commissions.

La vente était organisée à New York, où se trouvait la commissaire-priseur, mais avec deux antennes à Hong Kong et Londres où des spécialistes de Christie's prenaient des appels de collectionneurs. Ce sont d'ailleurs deux acheteurs passés par Londres qui ont animé la vente, avec au relais un collectionneur à New York qui a notamment fait franchir les seuils de 20 et 25 millions de dollars.