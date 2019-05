Le tatouage au cœur d'un concours de beauté

Actuellement, les tatouages sont tendances. Selon un sondage Ifop pour La Croix, un Français sur cinq serait tatoué et les 18-35 ans sont les plus concernés. Pour faire évoluer les mentalités, un concours de beauté assez particulier a été organisé samedi dernier. Il s'agit de l'élection de la plus belle femme tatouée du pays. Le titre a été remporté par une Nîmoise qui représentait la région Occitanie. Pour participer au concours, il faut avoir entre 18 et 50 ans et être tatouée au minimum à 30% de son corps.



