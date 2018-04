Le tatouage sonore, comment ça marche ?

Développé aux États-Unis, le tatouage sonore est la tendance de l'été. Il suffit de choisir le son qu'on veut pourvu qu'il ne dépasse pas les 60 secondes et de se faire tatouer l'onde sonore. Il peut ensuite être écouté grâce à une application sur smartphone. Attention toutefois à choisir un tatoueur certifié, capable de tatouer en lien avec cette application. Toujours dans le sonore, à découvrir en images le projet "conserve the sound" ou l'archive de son des vieux appareils électroménagers.



Ce dimanche 22 avril 2018, Aurélia Frescaline, dans sa chronique "L'insolite", nous parle d'une onde sonore en tatouage qui peut être audible via une application smartphone. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du dimanche 22 avril 2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.