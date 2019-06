Le terrifiant sauvetage d'une randonneuse

Une femme de 74 ans a effectué une randonnée dans un parc naturel situé près de la ville de Phoenix, dans l'Arizona. Après s'être blessée et ne pouvant plus bouger, la septuagénaire a dû être secourue. Mais l'hélitreuillage qui s'annonçait tout à fait classique s'est transformé en une sorte de manège de parc d'attractions à cause du vent. L'image de la civière en rotation à une vitesse qui fait froid dans le dos a fait le tour des réseaux sociaux et des médias américains. Ce genre de cas se présente-t-il souvent ? Quid de l'état de la randonneuse ?



