Le top 5 des pires cadeaux de Noël revendus sur Le Bon Coin

MAUVAISE PIOCHE - Noël a son lot de bonnes et mauvaises surprises et les cadeaux sous le sapin ne sont pas toujours ceux que l'on souhaitait. LCI a sélectionné le meilleur des pires présents déjà en vente sur le Bon Coin ce mardi 26 décembre (on s'excuse d'avance si c'est vous qui avez offert l'un d'eux !).