Le trafic de la ligne R perturbé par la présence d'un dromadaire

A ce compte-là, les transports franciliens pourront ouvrir une ménagerie... Ce mercredi matin, le trafic ferroviaire sur la ligne R qui dessert de nombreuses gares de Seine-et-Marne, a été perturbé par la présence d'un animal sur les voies. Et si au début de cette affaire, on pensait avoir affaire à un lama, il n'en est finalement rien, comme l'a indiqué la SNCF via le compte Twitter de la ligne.