Les concours à l'honneur cette semaine !

TF1 diffusera deux concours hors du commun sur ses antennes. Le Premier, organisé part le Louvre à l'occasion de ses 30 ans et par Airbnb, consiste à répondre à une seule question. Celle-ci vous permettra de dormir à la belle étoile sous la Pyramide du musée, entouré de Mona Lisa et d'autres grands tableaux. Le second concours concerne un ticket tombola qui coûte treize euros mais qui fera gagner une maison estimée à deux millions. Deux épreuves sont néanmoins prévues pour partager les gagnants.



