Les "deep fake", des vidéos truquées très réalistes

Grâce à l'avancée de la technologie, il est possible de faire dire n'importe quoi à une personne. Il s'agit des "deep-fake", des vidéos truquées à partir d'éléments réels. Cette semaine, par exemple, le patron de Facebook a été victime d'un coup de com', destiné à dénoncer les dérives des géants de la technologie. Dans cette vidéo truquée, Mark Zuckerberg reconnaît ouvertement avoir volé et fait usage des données. Pourtant, il n'a jamais prononcé ces mots. Comment truquer les vidéos ?



