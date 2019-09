Les fabuleux voyages d'Eliott l'explorateur

LES INSOLITES DE QUAREZ - Eliott Schonfeld, originaire de la banlieue parisienne, quitte sa classe à l'âge de 20 ans et prend une année sabbatique pour voyager dans le monde.

Un voyage en Australie a changé la vie d'Eliott Schonfeld, un jeune explorateur de 25 ans. En effet, en quittant l'Hexagone à l'âge de 20 ans, il est tombé amoureux de la nature sauvage, du silence et de l'espace. En cinq ans, il a déjà traversé le désert de Gobi, l'Amazonie, l'Alaska ou encore l'Himalaya. A chacune de ses expéditions, il est tout seul en autonomie totale. Son but est notamment de se dépouiller du maximum d'affaires industrielles. Ses aventures sont très suivies sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il vit de sa passion en proposant des films lors des festivals et en écrivant des journaux de bord.



