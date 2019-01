Les gilets jaunes révèlent au grand jour des erreurs de prix sur les tickets de caisse d'un magasin

PANTHÉON





Selon Le JDD de ce 6 janvier, le monument où reposent les grands hommes et grandes femmes de la République a vu sa fréquentation augmenté significativement. Et en connaît la cause : depuis la panthéonisation de Simone Veil, le 1er juillet dernier, le nombre d'entrées sur la période de juillet à août a crû de 40% par rapport à celle de l'été précédent.