Les Maldives sibériennes, une décharge industrielle devenue un repère des instagrammeurs

Les Maldives, qui se démarquent par ses paysages à couper le souffle, son lac et son eau turquoise, existent également en Sibérie. Cet endroit est devenu très populaire grâce à Instagram. De plus en plus de visiteurs s'y rendent pour prendre des photos et pique-niquer. Pourtant, il s'agit d'une décharge industrielle exploitée par la centrale thermique de Novossibirsk. La baignade y est interdite et heureusement, la plupart des visiteurs ont conscience de la dangerosité de cette zone.



Ce samedi 13 juillet 2019, Christopher Quarez dans la chronique "Info/Infox", nous parle des Maldives sibériennes qui font fureur sur Instagram. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 13/07/2019 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.