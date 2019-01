Les médias des gilets jaunes

Pour s'échanger des infos, les gilets jaunes ont créé leur propre réseau médiatique. Pour cela, ils ont créé des pages Facebook en guise de chaîne de télé. Sur la page "Vécu, le média du gilet jaune", par exemple, on trouve des reportages et des interviews. Et dans "Born to be jaune", les manifestants se transforment en envoyés spéciaux pour raconter la vie des gilets jaunes sur les points de blocage ou encore au milieu des manifs.



