Les œuvres de Jacques Atalli et Bernard Henry Levy, bientôt dans le nouveau programme de philosophie ?

Un site satirique a indiqué que les œuvres de Jacques Attali et de Bernard-Henri Lévy figureraient au programme de philosophie. Prise au sérieux par un autre site, l'information a été relayée plusieurs fois sur les réseaux sociaux. Autre sujet : Aux Etats-Unis, des applications aident les femmes à mieux gérer leur santé et à tomber enceintes.



Ce dimanche 14 avril 2019, Florian Litzler dans la chronique "Info/Infox", nous parle de la réforme du bac et du nouveau programme de philosophie. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 14/04/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.