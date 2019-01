Les politiques, relais des fake news

Toutes ces fausses informations qui circulent nous empoisonnent la vie. Outre le mouvement des gilets jaunes, constamment pollué par les fake news, c'est la sphère diplomatique qui en est actuellement victime. En effet, selon une nouvelle infox, il semblerait qu'Emmanuel Macron soit accusé de négocier la vente de l'Alsace et de la Lorraine à l'Allemagne dans le traité d'Aix-la-Chapelle. Une rumeur que plusieurs politiques ont alimentée à l'image de Bernard Monot et de Marine Le Pen. Quid de ce traité ? Autre infox : un hélicoptère des forces de l'ordre aurait pris pour cible des gilets jaunes à Toulouse à coup de tirs de lacrymogène.



Ce samedi 19 janvier 2019, Christopher Quarez dans sa chronique "Info / Infox", nous parles des infox relayées par les politiques sur la vente de l'Alasace et de la Lorraine dans le traité d'Aix-la-Chapelle. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 19/01/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.