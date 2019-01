Les vœux des politiques pour l'année 2019

Nos politiques ont commencé leurs vœux du Nouvel An sur Internet. Sans grande surprise, la base commune de tous les discours reste les gilets jaunes. Par ailleurs, Brune Poirson, la secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, a animé la toile avec ses souhaits pleins de second degré, taclant les différentes figures de l'opposition. Découvrez en images les autres vœux du Nouvel An qui ont marqué le web.



