Leur bateau playmobil a traversé les océans : Ollie et Harry, les deux enfants aux 500 défis

Les frères Ollie et Harry, deux jeunes écossais âgés de neuf et six ans ont envoyé leur bateau Playmobil de Peterhead, au nord de l'Écosse en 2017 pour sillonner la mer. Avant son périple, le navire a d'abord été solidifié, ils ont même laissé un petit mot pour demander de le remettre à flot quand celui-ci est bloqué quelque part. Depuis un an, un GPS permet de suivre le trajet du bateau et la presse en parle partout. Mais les jeunes frères ne s'arrêtent pas là, ils ont également fait la liste des 500 choses qu'ils aimeraient faire avant l'âge adulte.



