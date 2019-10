Liban : les symboles "Baby Shark" et le Joker

LES INSOLITES DE QUAREZ - Alors que le Liban connaît une vive mobilisation populaire, les manifestants ont ajouté "Baby Shark" à leur liste de chants.

En marge des manifestations des Libanais, le titre "Baby Shark" revient dans chaque cortège et est devenu un symbole de la contestation dans le pays. Entraînante, répétitive et interminable, cette comptine a réalisé un carton avec quatre milliards de vues sur Youtube. Tout est parti de la vidéo d'une maman et son fils de quinze mois qui sont bloqués dans une foule. Pour rassurer le petit garçon, les manifestants ont chanté cette chanson. Outre cet hymne, le visage du Joker revient également dans pas mal de manifestations.



