Limoges : un riverain se plaint de la sirène des pompiers et fait changer leur itinéraire

Nicolas Corneloup estime pourtant que les pompiers de la région passent rarement par la rue en question. Ils passent en revanche dans plusieurs rues voisines, puisque ce sont celles menant au CHU. "Tous les pompiers du sud de département passent par ce carrefour", explique le représentant FO. "Notre but, c'est de transporter nos victimes le plus rapidement possible aux urgences. On ne fait pas ça pour embêter les gens", a-t-il ajouté. Il prévient d'ailleurs que s'il le faut, les pompiers de sa caserne dérogeront à la nouvelle consigne. "Si on doit aller au plus vite, on ira au plus vite. C'est du bons sens. Notre priorité sera toujours la victime", assume M. Corneloup.