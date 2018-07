Little French Key, chutes du Niagara, Mario Kart : des activités insolites pour l'été

Avec le soleil d'été, c'est plus fun de chercher des activités insolites à faire pendant les vacances. Pour combiner plage, sable blanc et animaux, une petite île paradisiaque surnommée "Little French Key", à Honduras, serait la destination idéale. Il s'agit d'une clinique à ciel ouvert pour animaux exotiques. Pour une quarantaine d'euros, les vacanciers peuvent nager avec les jaguars, qui sont habitués aux touristes, donc complètement dociles. Vous pouvez également choisir de survoler les chutes du Niagara avec une tyrolienne géante ou participer à une course de Mario Kart grandeur nature au Japon. Découvrez les détails en images.



