Londres : un système de paiement sans contact pour les artistes de rue

Comme Paris, Londres compte aussi de nombreux chanteurs dans ses rues. Il y a des jours où on regrette de ne pas avoir un peu de monnaie pour les récompenser de leur talent, mais Charlotte Campbell a trouvé une solution : le paiement sans contact. C'est possible grâce à un boîtier conçu en ce sens par une entreprise suédoise et racheté plus tard ensuite par Paypal. Il suffit notamment d'y inscrire la somme à donner puis y glisser votre carte bancaire pour le prélèvement. Ce système est-il efficace ? Quid des projets de Londres concernant cette technologie ?



