Louvre : une nuit avec la Joconde

Cherchez-vous une idée originale et romantique pour une soirée en amoureux ? Le Louvre organise un concours. Les heureux gagnants pourront dormir et prendre le petit-déjeuner aux côtés de Mona Lisa. La soirée en question est fixée pour le 30 avril et les participants ont jusqu'au 12 du même mois pour trouver l'inspiration. Lancée par une célèbre plateforme d'hébergement, cette idée est inspirée du film "La Nuit au Musée".



