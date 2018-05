Luna, la cochette du net

Luna est un bébé cochon à qui son éleveur a créé une page Facebook pour faire connaître sa vie de porc d'élevage. Adrien Montefusco en faisant cela a voulu combattre les idées reçues et les images qu'on pouvait avoir de ces élevages. Il veut montrer que les animaux sont bien traités et comment ça se passe. En suivant la page, les internautes aussi peuvent avoir un regard sur ce qu'ils consommeront plus tard. Découvrez également en images, le bâtiment de treize étages en Chine qui est consacré à l'élevage porcin.



