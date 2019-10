Macron et la pub truquée aux Antilles

LE JT DES INFOX - Une photo détournée d'Emmanuel Macron circule une nouvelle fois sur les réseaux sociaux. Cette fois, sous forme d'une fausse publicité.

Emmanuel Macron aurait-il posé pour la publicité d'une marque de préservatif ? Dans certaines rues antillaises, on peut en effet voir une affiche mettant en scène le Président et un homme torse nu, avec le slogan "Osez être plus proches". Cette affiche s'avère être un photomontage puisqu'en zoomant sur celle-ci, on retrouve le logo de l'AFP (Agence France-Presse). Le cliché utilisé est en réalité une photo prise en 2018, lors du passage d'Emmanuel Macron à Saint-Martin. La même année, la photo avait déjà été détournée à de nombreuses reprises par les internautes.

