"Maman, j'ai raté l'avion" : Macaulay Culkin se fait un remake avec Google Assistant

Noël est une fête propice aux petits plaisirs. On aime bien manger et s'entourer de la famille. Mais c'est également l'occasion de se replonger dans les films cultes. Qui dit film de Noël dit sûrement "Maman, j'ai raté l'avion". 28 après le succès du premier film, Macaulay Culkin se fait un remake dans une pub pour le compte de Google. L'acteur revit notamment les scènes marquantes de son personnage. Retrouvez en images comment un ingénieur américain a piégé son colis en cas de vol, ainsi que la rencontre entre Mohamed Salah et un fan aveugle.



Ce samedi 22 décembre 2018, Christopher Quarez, dans sa chronique "Les insolites de Quarez", nous parle du remake de "Maman, j'ai raté l'avion", 28 ans après le premier film. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 22/12/2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.