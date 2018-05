Manche : des vidéos marquées d'humour et d'autodérision par les prêtres du diocèse

Pour nous sensibiliser sur la crise des vocations religieuses, les prêtres du diocèse de Coutances, dans la Manche, ont publié des vidéos humoristiques et autodérisoires sur YouTube. Notons que sur les lieux, on retrouve seulement 60 prêtres, dont à peine une dizaine ont moins de 40 ans. Or, s'il y a moins de prêtres, il y a plus de paroisses à gérer, et l'intelligence artificielle ne peut pas combler le manque.



