Mariage à Las Vegas : Céline Dion chante pour les mariés

Lors d'un mariage à Las Vegas, Jimmy Kimmel, le présentateur phare américain, est apparu sur un écran annonçant qu'un artiste local allait chanter. A l'ouverture de la porte, Céline Dion offre "Because you loved me", une chanson datant de 1996 aux jeunes mariés. Après seize ans de résidence à Las Vegas, elle annonce une grande tournée en Amérique du Nord et la sortie de son 27ème album intitulé "Courage" en novembre 2019.



