Mariage princier : les enfants à la place des grands

Quelques jours après le mariage princier, un photographe new-yorkais a eu l'idée de remplacer le prince Harry et Meghan Markle par des enfants pour ses œuvres. Dans cette version américaine de l'événement planétaire vu par plus de trois milliards de personnes, Naya, une jeune fille de 7 ans, se retrouve à la place de la duchesse de la duchesse de Sussex et elle rayonne.



Ce 25 mai 2018, Adrien Borne, dans sa chronique "Images insolites", nous parle du mariage princier version new-yorkaise. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 25/05/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.