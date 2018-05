Mariage princier : tout ce que vous n'avez pas vu

Le prince Harry et Meghan Markle se sont dit "yes" samedi 19 mai 2018. Un moment très attendu qui a fait pleuvoir beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Rien qu'aux États-Unis, on a compté trois millions et demi de tweets. Entre Pippa Middleton qui a été comparée à une bouteille de thé glacée américaine, et le prince Harry à un contrôleur de la SNCF, les internautes ont tout scruté à la loupe. Riche en émotions, ce "royal wedding" a également fait craquer plus d'un. On a notamment remarqué une place vide réservée à la princesse Diana pendant la cérémonie à Windsor. Un hommage à la mère du marié.



Ce dimanche 20 mai 2018, Aurélia Frescaline, dans sa chronique "Les insolites d'Aurélia", nous montre les moments forts du mariage princier. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 20/05/2018 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.