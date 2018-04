Max, le chien héroïque

Aurora est une petite fille de trois ans qui s'est perdue dans le bush australien au cours d'un après-midi pluvieux. Sa seule compagnie était Max, un chien sourd et malvoyant âgé de 17 ans. L'animal l'a tenue au chaud durant la nuit et a guidé sa grand-mère vers elle. La fillette ne souffre que d'égratignures et la police australienne a décoré Max d'un titre honorifique pour sa bravoure.



