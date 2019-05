Mbappé, star de la chanson de l'été ?

Pour écrire une chanson qui risque de marcher, il suffit de prendre la star du moment qui déchaîne les passions et dont tout le monde parle. C'est le cas de l'attaquant du PSG, Kylian Mbappé. Le duo parisien DjeudDjoah et Lieutenant Nicholson a sorti un titre qui lui rend hommage en mêlant soul, funk et électro. Avec des mots simples, c'est la chanson idéale pour l'été. Pour le moment, la vidéo a été vue onze mille fois.



Ce vendredi 24 mai 2019, Hélène Mannarino, dans sa chronique "La surprise", parle d'une nouvelle chanson sur Kylian Mbappé. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 24/05/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.