Méditerranée : le mystère des requins d'Hadera

À date fixe entre novembre et avril, des dizaines de requins viennent sur les rivages d'un site industriel à Hadera. Cela dure depuis quatre ans. Ces prédateurs viennent apparemment profiter des eaux chaudes rejetées par une centrale électrique qui s'y trouve. Où vont-ils ensuite et combien d'entre eux vivent encore en Méditerranée ? Ces questions restent encore sans réponse.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.