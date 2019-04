Meghan Markle posera-t-elle devant la maternité ?

L'arrivée du bébé de Meghan Markle et du prince Harry est imminente. Il est dans la tradition de la couronne britannique de poser devant la maternité quelques heures seulement après l'accouchement pour présenter le bébé royal. La princesse a, par ailleurs, reçu une lettre ouverte de Chelsea Hirschhorn, publiée dans le New York Times et lui demandant d'abroger cette tradition. La duchesse de Sussex va-t-elle entendre ce cri du cœur d'une mère et s'épargner les séances photos post-accouchement ?



Ce mardi 2 avril 2019, Hélène Mannarino, dans sa chronique "La surprise", est revenue sur la lettre ouverte demandant à Meghan Markle de s'épargner les séances photos post-accouchement devant la maternité. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 02/04/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.