Melania Trump : tenue correcte exigée !

La semaine dernière, Melania Trump entamait sa première visite officielle en solitaire en Afrique. Au menu du voyage : le Ghana, le Malawi, le Kenya et l'Egypte. Si elle avait fait le déplacement pour parler humanitaire, son message n'est pas vraiment passé. En effet, le but de son voyage a été totalement effacé par ses bourdes vestimentaires. Lors d'un safari, la First Lady est arrivée coiffée d'un chapeau colonial blanc. Les internautes ont très vite fait un rapprochement avec un album d'Hergé paru en 1931, "Tintin au Congo". Si l'on pensait que cet épisode aurait suffi à faire prendre conscience Melania Trump, ça n'a pas été le cas. En Egypte, elle s'est parée d'un costume blanc assorti à un autre chapeau blanc. Mais cette fois-ci, la comparaison a été faite à la tenue portée par un archéologue nazi dans "Indiana Jones". Décidément, la cellule de communication et les stylistes de la First Lady ont manqué le coche.



Ce mardi 9 octobre 2018, Benjamin Cruard, dans sa chronique "La surprise", est revenu sur le désastreux voyage de Melania Trump en Afrique. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 09/10/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.