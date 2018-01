Mexique : la plus grande grotte sous-marine du monde a été découverte au Yucatan

La plus grande grotte sous-marine du monde a été découverte par des chercheurs mexicains dans le péninsule du Yucatan, situé à l'Est du Mexique. Ce labyrinthe formé de tunnels, de puits et de cavernes s'étend sur trois cent cinquante kilomètres sous les eaux et abrite de somptueux vestiges de la civilisation maya.



