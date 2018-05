Michael Jackson : le pas qui défie la gravité

Des scientifiques indiens ont sorti une étude sur le fameux pas de Michael Jackson où il arrivait à s'incliner jusqu'à 45 degrés. Et pour cause, beaucoup de fans essayent de reproduire ce mouvement très dangereux. Cette inclinaison incroyable du roi de la pop a été popularisée dans le clip "Smooth Criminal", et c'était sa marque de fabrique. C'est un mouvement difficile à réaliser, malgré le trucage qu'il faisait en se clipsant au sol grâce à la petite fente dans ses chaussures. Cette figure reste un mystère pour les scientifiques.



