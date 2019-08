Migrants "noyés" en Crète : la mise en scène était un tournage de film

La vidéo circule sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Sur les images, on peut voir sur une plage de Crète, des hommes et des femmes jouant les naufragés alors qu'ils ont pied. Au bord de la plage, on aperçoit une équipe de tournage filmant la scène. Très vite, des dizaines de sites, de pages Facebook et de compte Twitter ont relayé ces images. Certains internautes avancent une théorie selon laquelle il s'agirait de journalistes en plein travail de manipulation. Après investigation, tous les doutes ont été balayé : il s'agissait en effet d'un tournage, mais destiné à la réalisation d'un documentaire et non d'une fake news.



Ce samedi 10 août 2019, Solenn Riou dans la chronique "Info/Infox", nous parle de la vidéo mettant en scène des migrants en pleine noyade. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 10/08/2019 présentée par Valentine Desjeunes sur LCI.