Mini-Tanks : des jouets pour adultes

Unique dans l'Hexagone, le laser game du Parc de Bergault à Arquenay est un concept venu de Grande-Bretagne. Il nous propose de monter à bord de chars miniatures, dont les canons lancent des signaux infrarouges. Ces derniers sont équipés de capteurs et au bout d'une vingtaine de touches, le pilote est éliminé.



