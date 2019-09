Moqué à 9 ans, il rentre à l'université

LES INSOLITES DE QUAREZ - Etant fan de l'équipe de l'université de Tennessee, un jeune garçon avait été moqué sur les réseaux sociaux pour avoir reproduit le logo de cette dernière sur un T-shirt. Et pourtant, cela a complètement changé son destin.

Un petit garçon avait publié une photo de lui portant un T-shirt aux couleurs de l'université de Tennessee sur les réseaux sociaux. Ce dernier n'ayant pas les moyens de s'en offrir un, il l'a fabriqué lui-même en épinglant un logo fait main sur un T-shirt orange. Moqué par ses camarades de classe, le petit garçon fut dévasté. Du coup, son institutrice a voulu attirer l'attention de l'université en question. Et depuis, la vie du jeune garçon a complètement changé. D'ailleurs, l'université de Tennessee lui a promis une bourse d'études quand il sera en âge d'entrer à la fac.



Ce dimanche 22 septembre 2019, Christopher Quarez dans sa chronique "Les insolites du web", nous parle du jeune garçon moqué sur les réseaux sociaux à cause de son T-shirt et dont le destin a complètement changé. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 22/09/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.

Nous allons permettre le changement des charte plus tard