My Million : il gagne deux fois le gros lot en 18 mois !

Il est sans doute l'homme le plus chanceux de l'histoire. La Française des Jeux (FDJ) a remis un million d'euros à un joueur de Haute-Savoie qui a remporté le tirage complémentaire de l'EuroMillions du 18 mai dernier. Ce même joueur avait déjà gagné au jeu My Million le 11 novembre 2016 en trouvant la combinaison de deux lettres et sept chiffres tirée au sort. Selon des mathématiciens, ce gagnant, qui a une nouvelle fois validé son ticket dans le même tabac d'Evian-les-Bains qu'il y a un an et demi, avait une chance sur 16 000 milliards de remporter le jeu deux fois.





Pour rappel, en février 2014, FDJ a lancé My Million, jeu de tirage complémentaire à EuroMillions réservé à la France. Ce tirage national permet de garantir un millionnaire en France chaque jour de tirage EuroMillions.





Ce mercredi 6 juin 2018, Benjamin Cruard, dans sa chronique "La surprise", nous parle du joueur de Haute-Savoie qui a gagné deux fois à My Million en 18 mois. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 06/06/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.