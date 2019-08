Netflix : une pétition pour les non-voyants

L'audiodescription est une voix-off qu'on pose sur les éléments visuels d'un film. Pourtant, ce système n'est pas forcément accessible à tous. C'est tout l'objet d'une pétition qui circule et qui fait du bruit sur les réseaux sociaux. Christopher, 26 ans, a perdu la vue il y a cinq ans, mais il est un fan absolu des séries américaines, notamment sur Netflix. Il a demandé à cette dernière de faire une annonce concernant sa pétition et de s'engager dans une démarche pour le développement de la plateforme de streaming. En effet, le catalogue n'est pas très fourni sur la page audiodescription en français de Netflix et les autres sites.



Ce samedi 31 août 2019, Christopher Quarez dans sa chronique "Les insolites du web", nous parle de l'audiodescription sur les plateformes vidéo. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 31/08/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.